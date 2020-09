I comuni di Fiorano Modenese e di Maranello, in collaborazione con il Ceas Cà Tassi, il Ceas Pedecollinare e Res (Rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna) organizzano un ciclo di tre appuntamenti, intitolato “Dall’albero alla tavola”. L’obiettivo è spiegare in modo semplice i principali metodi di gestione di alberi e arbusti, le basilari regole di potatura, gli errori da evitare e le conseguenze di interventi scorretti o non necessari. Aspetti ancora più rilevanti se si parla di frutteti ‘casalinghi’. E’ previsto anche un laboratorio per imparare tecniche e segreti per la conservazione della frutta in casa e per realizzare marmellate e conserve.

L’iscrizione ad ogni appuntamento è obbligatoria entro il 21 settembre, al link: http://bit.ly/alberotavola, raggiungibile dai siti istituzionali dei comuni di Fiorano Modenese e Maranello. Per ogni serata, ad ingresso gratuito, salvo un piccolo contributo per il laboratorio di cucina, le iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento posti.

Mercoledì 23 settembre, ore 20.30 all’Auditorium Enzo Ferrari: “Alberi e arbusti: principi generali di gestione” (a cura della dott.sa Monica Fantini, botanica e progettista del verde).

Basi di morfologia e fisiologia vegetale. Conoscenze, regole generali e tecniche di potatura. Ingresso gratuito.

Lunedì 5 ottobre (o in alternativa mercoledì 7 ottobre, a scelta del partecipante), ore 20.00, presso la Sede A.V.F. di via Cameazzo 6, a Fiorano Modenese: “Autoproduzione in cucina: marmellate e conserve” (a cura di Claudia Lusuardi, dietista e blogger di cucina con ‘Il gusto di Claudia’).

Verranno prese in esame le principali tecniche di conservazione della frutta e la produzione di marmellate e conserve. Consigli, differenze, segreti. Dimostrazione pratica di alcune ricette. Ingresso 5 euro a partecipante.

Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30, all’Auditorium Enzo Ferrari: “Gli alberi da frutto: le peculiarità delle singole specie” (a cura di Luca Casoli, agronomo).

Si indagheranno i diversi sistemi di coltivazione e potatura delle piante produttive. Il nostro frutteto famigliare. Ingresso gratuito.