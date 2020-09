Si rinnova anche quest’autunno l’appuntamento con la cultura al Crogiolo Marazzi dopo lo stop imposto, nel corso della primavera scorsa, dall’epidemia Covid-19.

Le rassegne culturali presso il Crogiolo Marazzi sono realizzate dal Comune di Sassuolo grazie alla collaborazione di Marazzi Group, che dal gennaio 2018 offre la disponibilità di uno degli spazi più significativi della storia dell’industria sassolese. Il Crogiolo è infatti il luogo in cui la Marazzi è nata nel 1935 e dove, negli anni 80, ha avviato le sue sperimentazioni, divenendo un laboratorio culturale sulla ceramica in cui hanno operato artisti, architetti e fotografi di fama internazionale. Simbolo dei primi insediamenti industriali sassolesi, sulle sue pareti è possibile leggere una pagina della storia della ceramica locale: fabbrica di ceramica, magazzino, laboratorio di idee e prototipi e, oggi, spazio aperto al pubblico.

Gli eventi che saranno proposti per il periodo settembre/dicembre, in particolare, saranno promossi dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda Creazioni Live e con diverse associazioni culturali del territorio, per un’offerta che spazierà dalle presentazioni di libri con noti autori, alle proiezioni di film, ad un appuntamento musicale (concerto) e ad un appuntamento sportivo.

“Dopo tanta attesa dovuta ad una cautela che ha coinvolto tutti i settori, gli eventi pubblici in particolare – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – finalmente siamo pronti a ripartire, in assoluta sicurezza, con sei appuntamenti capaci spaziare dalla cultura alla musica, dal cinema allo sport. Un calendario di sei appuntamenti, da fine settembre all’inizio di dicembre, reso possibile grazie all’enorme disponibilità di Marazzi Group che non solo ci ha concesso nuovamente il Crogiolo ma che ci affianca totalmente in un progetto complicato come quello di fare spettacoli nel pieno rispetto di tutte le normative volte a contenere il contagio da Covid-19”.

Si inizierà giovedì 24 settembre, alle ore 20,45: Massimo Lopez con Sante Roperto presenta il suo libro “Stai attento alle nuvole”. Organizzazione a cura di Mismaonda

Sabato 10 ottobre, sempre con inizio alle ore 20,45: Lella Costa presenta il libro di Franca Valeri “Tutte le commedie” Organizzazione a cura di Mismaonda

Sabato 17 ottobre, alle ore 20,45: Buk Film Festival, proiezione del film “Les Hirondelles de kaboul” (in francese con sottotitoli in inglese, in concorso al festival) e del cortometraggio “Conciliare stanca” (regia Francesco Zarzana) Organizzazione a cura di Associazione Progettarte.

Sabato 14 novembre alle ore 17: Costantino d’Orazio in dialogo con Luca Silingardi sulla ‘civiltà di villa’. Organizzazione a cura di Mismaonda

Giovedì 3 dicembre alle ore 20,45: concerto relativo al Premio “La via Emilia: la strada dei Cantautori” a cura dell’Associazione Concertistica Carmina et Cantica.

Sabato 5 dicembre alle ore 17: Daniele Cassoli, campione paralimpico, presenta il suo libro “Il vento contro”. L’evento è contestualizzato nella tre giorni del festival SportivaMente che quest’anno si svolgerà il 4-5-6 dicembre, ideato ed organizzato dall’associazione Fuori campo 11.

L’ingresso agli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sicurezza Covid: sarà possibile accedere al luogo dello spettacolo fino alla capienza consentita dall’obbligo di distanziamento (necessaria la mascherina solo per accedere all’area, fino all’assegnazione del posto).