Il 17 settembre 2020 il Tenente Colonnello Angelo Ancona ha assunto l’incarico di

Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, ceduto dal Tenente

Colonnello Domenico Rotella. L’Ufficiale neo-assegnato, originario di San Giovanni Rotondo (FG) ed arruolatosi nel Corpo nel 1996, dopo aver frequentato il 96° Corso “Pal Piccolo III” dell’Accademia del Corpo, nel corso della sua carriera ha comandato i Reparti territoriali di Vallo della Lucania (SA) e Palmi (RC) e diretto articolazioni del Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Milano e del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Bari operanti nel contrasto alle frodi nella spesa pubblica nazionale e comunitaria e nel settore delle accise. Ha inoltre ricoperto incarichi di staff presso il III Reparto-Operazioni del Comando Generale del Corpo.

Prima del suo arrivo nel capoluogo modenese ha comandato per tre anni il G.I.C.O. (Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) del Nucleo PEF di Bari, con competenza oltre che sulla provincia barese anche su quelle di Foggia e di Barletta-Andria-Trani.

ll Tenente Domenico Rotella, che dopo aver frequentato l’Accademia aveva retto comandi

in Calabria, Sicilia e Trentino Alto-Adige, lascia Modena dopo 5 anni per andare ad

assumere la guida di un Gruppo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.

Il Comandante Provinciale, Col.t.ST Adriano D’Elia, ha dato il benvenuto al Tenente

Colonnello Ancona, formulandogli gli auguri di buon lavoro, e nel contempo ha ringraziato

vivamente il Tenente Colonnello Rotella per l’egregio lavoro svolto nell’ultimo quinquennio.