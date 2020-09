Venerdì 18 settembre, alle 21, nel contesto del Poesia Festival ed. 2020, un immancabile appuntamento con le ottave di Emilio Rentocchini musicate dal Segrè Ensemble. Formazione: Lalo Cibelli (voce); Luca Barbieri (piano); Pablo Del Carlo (contrabbasso) e

Max Dall’Omo (batteria).

L’evento è organizzato da AVIS Spilamberto nella splendida cornice del parco di Rocca Rangoni.

Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo. L’assegnazione del posto avverrà seguendo l’ordine di arrivo con accompagnamento da parte di personale dedicato. Gli spettatori e le spettatrici potranno accedere agli spazi solo con mascherina di protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi anche per ogni spostamento da/per i servizi igienici. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita e nel raggiungere i servizi igienici. I congiunti possono scegliere di sedersi vicini mentre i singoli si potranno sedere nel posto assegnato, distanziato due sedie (davanti/dietro/lati) dagli altri spettatori.

I biglietti sono prenotabili su Evenbrite.it