Terza settimana per il Settembre Formiginese, i cui eventi iniziano già domani (giovedì 17 settembre) con lo spettacolo teatrale di Elisabetta Salvatori su Antonio Ligabue, pittore emiliano ed esponente dell’arte naïf. L’evento si terrà alle 20.30 in via Trento Trieste, accanto alla fontana.

Stesso luogo, ma alle 18.30 di venerdì 18 con la presentazione del libro “La circonferenza dell’alba” di Federica Brunini, edito da Feltrinelli. L’autrice dialogherà con Silvia Boni e ci racconterà con semplicità una storia di coraggio, crescita e rinascita sulla capacità di adattarsi agli urti della vita e di alleggerirsi del peso del passato.

Sabato sera tornano a Formigine, il regista radiofonico Maurizio Rossato e il dj Giancarlo Cattaneo con la nuova edizione di Parole Note live (foto). Le prenotazioni terminano domani (17 settembre) al numero 059 416371.

Sarà una domenica mattina dedicata all’attualità, con la sesta edizione di “Aziende in città”, manifestazione organizzata in collaborazione con Rete Imprese Italia che pone i temi economici e del lavoro in un confronto tra imprenditoria, amministrazione e cittadinanza. Quest’anno, il focus dell’incontro riguarderà le strategie messe in atto da parte di imprenditori e lavoratori per poter conciliare professione e misure anticontagio. Introducono l’incontro Maria Costi, Sindaco di Formigine e Corrado Bizzini, Assessore alle Attività produttive del Comune di Formigine. Partecipano: Fabio Tarozzi, Amministratore Delegato di Siti B&T Group; Claudio Lucchese, Presidente di Florim; Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena; Michele Colaianni, Professore UniMoRe – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. Modera il giornalista Ermes Ferrari. L’iniziativa si terrà alle ore 11, nella sala consiliare del Castello.

Infine, domenica sera in piazza Calcagnini si terrà uno spettacolo di danza a cura di Backstage ASD. L’introduzione dello spettacolo sarà dedicato a un tema importante: Tonino Rovatti, presidente di Assde (associazione che lavora con le persone ammalate di Alzheimer) presenterà, assieme al Sindaco Maria Costi, il progetto “Formigine Città amica”, che prevede una formazione specifica rivolta ad agenti di polizia locale, commercianti e semplici cittadini per il sostegno alle persone che sono colpite da questa malattia. Inoltre, il castello verrà illuminato di viola proprio in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre).