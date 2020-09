Sono oltre un migliaio le persone che per il Comune di Modena saranno impegnate domenica 20 con urne aperte dalle 7 alle 23, e lunedì 21settembre con possibilità di votare dalle 7 alle 15 per il referendum popolare confermativo concernente “Modifiche agli articoli 56, 57, 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Trattandosi di voto referendario confermativo, l’esito delle urne sarà valido anche se non si sarà raggiunto il “quorum” del 50%+1 dei votanti.

Saranno 968 gli scrutatori e i segretari nei seggi e 199 i presidenti dei 190 seggi ordinari e dei nove speciali allestiti nelle case di cura con da 100 a 199 degenti, per elettori costretti a letto e nelle carceri. Sono quattro i seggi ospedalieri: due all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico. A questi sono abbinati 4 seggi speciali Covid destinati a raccogliere il voto di elettori ricoverati ed elettori interessati da isolamento o quarantena da Covid-19 ammessi alla possibilità di voto presso il proprio domicilio.

A scrutatori, segretari e presidenti si aggiungono decine di dipendenti comunali impegnati in attività elettorali e informatiche, di collegamento con i seggi, raccolta dati, ritiro plichi, oltre a quelli a supporto per logistica: una decina di operatori del servizio Lavori pubblici più una ventina di esterni per la predisposizione dei 190 seggi, installazione delle cabine elettorali in scuole elementari e medie (installazione cabine venerdì pomeriggio e insediamento seggi sabato pomeriggio) e realizzazione della segnaletica di distanziamento per la prevenzione del contagio.

Per la precisione si tratta, per il personale comunale, di 50 collegatori, 12 unità di personale comunale addette al ritiro plichi, 15 unità per servizio consulenza e informazioni, tre unità più due turnisti per l’ufficio elettorale.

Sono 14 gli operatori d'anagrafe per rilascio carte e tessere elettorali negli orari di apertura straordinaria: giovedì 17 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, venerdì 18 e sabato 19 orario continuato dalle 8.30 alle 18. Nelle due giornate del voto stessi orari dei seggi: domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15.

Prima di presentarsi in via Santi 40, occorre prendere appuntamento online sul sito (www.comune.modena.it/prenotazione-appuntamenti) oppure telefonicamente al numero 059 2032077 fino a venerdì dalle 9 alle 13.

Impegnati al Ced (Centro elaborazione dati comunale) in totale 16 operatori: 10 per assistenza raccolta dati e comunicazioni alla Prefettura, due per parte statistica e quattro per assistenza sistemi e reti.

Per la Polizia municipale sono 30 gli operatori impegnati alle elezioni in vigilanza seggi, scorte materiale elettorale, presidio al Ced per la Commissione elettorale. Saranno 47 (prevalentemente non dipendenti comunali), le persone impegnate come personale ausiliario delle scuole sedi di seggio per le aperture delle scuole, le pulizie e la chiusura finale. Le scuole chiudono alle 13 di venerdì 19 e riapriranno mercoledì 23 settembre. Le operazioni di scrutinio, infatti, si concludono lunedì, mentre martedì è prevista la risistemazione dei locali.

Per informazioni: www.comune.modena.it/elezioni. Sul sito, inoltre, domenica e lunedì sarà possibile seguire i dati sull’affluenza al voto dei modenesi (previsti aggiornamenti domenica poco dopo le 12, le 19 e le 23 e lunedì dopo le 12 e le 15). Lunedì pomeriggio saranno riportati i risultati man mano che avanza lo scrutinio.