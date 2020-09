In occasione del referendum del 20 e 21 settembre, l’Ufficio Elettorale del Comune di Maranello sarà aperto nei due giorni antecedenti le elezioni (venerdì 18 e sabato 19 settembre) dalle ore 9 alle ore 18 e nei giorni della votazione, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15, per il rilascio dei duplicati ed il rinnovo delle tessere elettorali.

Sul sito del Comune è disponibile una apposita sezione dedicata di approfondimento, con informazioni relative anche al diritto al voto assistito per gli elettori con grave infermità e al voto a domicilio per elettori in quarantena (Covid-19). L’amministrazione comunale ricorda anche che in occasione del referendum i seggi 11, 12, 13 e 14 saranno collocati presso il Centro Giovani di via Vignola 79 anziché alla scuola primaria di primo grado Rodari di Pozza, che potrà quindi rimanere aperta per le lezioni scolastiche durante il periodo delle consultazioni.