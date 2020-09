Nella mattina di domenica 13 personale della squadra volante è intervenuto nell’area dell’ex Officine Reggiane a seguito di una segnalazione proveniente da uno degli occupanti di nazionalità nigeriana, per un’aggressione avvenuta all’interno dei capannoni ad opera di un numero imprecisato di connazionali tra i quali uno munito di machete, che dopo aver minacciato i presenti, avrebbe colpito un amico del richiedente alla testa ed alla schiena.

Da un accurato sopralluogo svolto dalla Volante, è stata rintracciata la parte lesa, un cittadino nigeriano di 32 anni, che presentava una ferita lieve lacero contusa alla regione parietale sinistra del volto e una ferita lacero contusa alla schiena fatta con oggetto appuntito e sul quale venivano prestate le cure sanitarie del caso.

Nel pomeriggio di domenica le volanti intervenivano nuovamente nell’area dell’ex Officine Reggiane per la segnalazione di una rissa. Gli operatori della Volante, essendo già in possesso delle descrizioni fornite nel precedente intervento mattutino, individuavano con prontezza le persone protagoniste di una furiosa lite tra le quali anche la vittima della precedente aggressione. La lite si è risolta con l’intervento delle pattuglie. Tuttavia venivano accompagnati in questura O.E., classe 2000, O.G., classe 1994, W.A., classe 1999, U.G., classe 1997, tutti di nazionalità nigeriana e senza fissa dimora, riconosciuti in sede di querela dalla vittima dell’aggressione quali autori della violenta lite.

I quattro venivano denunciati per lesioni aggravate in concorso e ai sensi dell’art.10 bis d.lvo 286/98 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato).

Nella giornata seguente il Questore di Reggio Emilia ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno della medesima areall esteso anche a quelle zone della città luoghi principali dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, adiacenti alla stazione storica e via Roma.

Ai servizi, pianificati adeguatamente dalla Questura, hanno partecipato operatori appartenenti alla Polizia di Stato e della Polizia Locale di Reggio Emilia con a disposizione una unità cinofila con cane addestrato per il rinvenimento di sostanze stupefacenti. Presenti anche gli operatori specializzati del locale gabinetto della Polizia Scientifica.

Nel corso dei servizi sono state identificate 45 persone di cui 15 con precedenti di polizia.

Nell’ambito di tali servizi sono stati inoltre rintracciati 3 stranieri, uno di nazionalità ghanese e gli altri due nigeriani, non in regola con le norme sul soggiorno.

I tre sono stati accompagnati in Questura per i rilievi del caso che hanno confermato la loro irregolarità sul territorio nazionale. Sulla base delle risultanze emerse, sono stati denunciati ai sensi dell’art.10 bis del testo unico sull’immigrazione e adottati i seguenti provvedimenti: il cittadino ghanese è stato espulso ed accompagnato nella nottata odierna presso il centro di permanenza rimpatri di Macomer (Nuoro); ai due cittadini nigeriani invece è stato notificato l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Grazie al fiuto del cane, sono state rinvenute e poste a sequestro circa 105 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e 2.4 grammi di hashish che erano pronte per il minuto consumo e per lo spaccio. La droga era celata nel verde della zona dell’ex Reggiane e adeguatamente sepolta al fine di impedirne il rinvenimento.

Il polo industriale – ormai dismesso – delle ex Reggiane costituisce, come noto, un punto nevralgico in tema di sicurezza dei cittadini a cui il Questore sta dedicando grandi risorse in termini di controlli e di mezzi. Pertanto, sulla scorta delle determinazioni assunte dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore continua ad imprimere il massimo impulso ai controlli, consentendo di acquisire una importante mappatura delle presenze di cittadini stranieri e delle situazioni anomale.

L’azione sinergica che sta impegnando nelle attività di controllo tutti gli uffici della Questura si prefigge di restituire alla città l’ampia area a ridosso del centro storico contrastando, mediante l’azione di costante e continuo controllo, tutte quelle azioni che si rivelano essere lesive della civile convivenza attuate dalla micro-criminalità.

Quindi continueranno incessantemente i servizi di contrasto all’illecita attività di traffico di sostanza stupefacente che interessa non solo l’intera zona che afferisce all’area dell’ex Reggiane ma anche in quelle vie e piazze, conosciute quali luoghi di ritrovo dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando la mancanza di cosiddette “zone franche” nella città.

(immagini d’archivio)