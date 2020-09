ROMA (ITALRPESS) – Matteo Berrettini e Jannik Sinner si qualificano per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, in corso sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista romano, testa di serie numero 4 e ottavo del ranking Atp, dopo il bye all’esordio ha sconfitto al secondo turno l’argentino Federico Coria con il punteggio di 7-5 6-1. Prossimo avversario, per un derby tutto azzurro, Stefano Travaglia, che ha battuto il croato Borna Coric per 7-6(2) 7-5. Il ‘Next Gen’ altoatesino firma invece l’impresa di giornata, fermando il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e terza forza del seeding, per 6-1 6-7(9) 6-2. Salvatore Caruso esce invece di scena al secondo turno: il tennista siciliano si è arreso per 6-3 6-2 al serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking Atp e del tabellone. E anche un altro isolano, il palermitano Marco Cecchinato, deve salutare il Foro Italico, messo al tappeto per 6-4 6-1 al serbo Filip Krajinovic. Out al secondo turno, tra le donne, anche Jasmine Paolini, eliminata per 6-3 6-4 dalla rumena Simona Halep, testa di serie numero 1.

(ITALPRESS).