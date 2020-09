Ingressi e visite guidate gratuite in tutti e tre i giorni di svolgimento del festival filosofia 2020 sulle “macchine”. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre – Ghirlandina e luoghi del sito Unesco di Modena sono “Aperti per festival” e accolgono modenesi e visitatori nel cuore storico della città – piazza Grande – patrimonio dell’umanità con Duomo e Ghirlandina. Tutte le visite e gli ingressi richiedono obbligatoriamente la prenotazione e il rispetto delle misure di sicurezza contro il contagio da Covid-19 (mascherine – disinfezione mani – distanziamento).

Le prenotazioni per le visite in Acetaia si raccolgono online sul sito web cliccando sul tasto “prenota” (www.visitmodena.it/it/news/iniziative-e-aperture-del-sito-unesco-durante-il-festivalfilosofia) o allo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza Grande 14 – tel. 059 2032660 – info@visitmodena.it). Per le visite alla Torre Ghirlandina e alle Sale Storiche del Palazzo Comunale in piazza Grande ci si prenota via email (torreghirlandina@comune.modena.it) .

La Ghirlandina – simbolo della città – si può visitare venerdì 18 settembre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19 con visite guidate a navetta su prenotazione al mattino alle 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12 e 12.45; al pomeriggio 15 – 15.45 -16.30 – 17.15 e 18.

Sabato 19 e domenica 20 settembre la Torre apre dalle 9.30 alle 23.30. Si accede con visite guidate a navetta con prenotazione alle 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12 – 12.45 – 13.30 – 14.15 – 15 – 15.45 -16.30 – 17.15 -18 – 18.45 -19.30 – 20.15 – 21 – 21.45 – 22.30.

È obbligatoria la prenotazione (torreghirlandina@comune.modena.it). L’accesso è possibile per un massimo di 14 persone alla volta. Durata della visita: circa 40 minuti.

Alle Sale Storiche del Palazzo Comunale si accede domenica 20 settembre dalle 15 alle 19 con visite guidate con prenotazione alle 15.15 – 16 – 16.45 – 17.30 – 18.15.

L’accesso è per massimo 14 persone alla volta. Durata della visita: circa 40 minuti.

L’Acetaia Comunale che ha sede in Municipio in piazza Grande, si può visitare venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 9.30 alle 17.30 . Visite guidate alle 9.30 – 10.15 – 11 -11.45 -12:30 – 13.15 – 14 – 14.45 – 15.30 – 16.15 – 17.

Accesso per massimo otto persone per volta. Durata della visita: circa 30 minuti.

In occasione del festival filosofia, venerdì 18 e sabato 19 settembre, la Chiesa di San Vincenzo in corso Canalgrande 75 rimarrà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 16. Informazioni online (www.visitmodena.it/it/informazioni-turistiche/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/chiese-pievi-battisteri/chiesa-di-san-vincenzo).

Lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza Grande 14), nei tre giorni di festival filosofia apre al pubblico venerdì 18 dalle 9 alle 19; sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 9 alle 22.30 (tel. 059 2032660 – www.visitmodena.it).