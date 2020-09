Da giovedì 17 settembre a San Felice sul Panaro riaprono le sale studio della biblioteca comunale “Campi- Costa Giani”, nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento.

L’accesso è consentito solo con prenotazione obbligatoria con una delle seguenti modalità:

tramite portale bibliomo.it, per richiedere le credenziali di accesso è possibile contattare la biblioteca al seguente recapito: biblioteca@comunesanfelice.net;

telefonando al numero 0535/86391;

inviando e-mail a biblioteca@comunesanfelice.net

Per l’accesso alle sale: è prevista la rilevazione della temperatura e il tracciamento nominativo delle persone all’ingresso; l’uso della mascherina è obbligatorio; è vietato l’accesso a persone con febbre e sintomi influenzali (compresi tosse, raffreddore eccetera); l’accesso alle sale è consentito esclusivamente previa igienizzazione delle mani.

È vietata ogni forma di assembramento, in particolare alle macchine distributrici di bevande e merende, davanti alle quali possono sostare non più di due persone. Non è consentito l’accesso alle postazioni internet. Il servizio fotocopie e stampe non è attivo.

Orario di apertura delle sale studio della biblioteca

Giovedì 17 settembre: 9-12.45/15-18.45; venerdì 18 settembre: 8.30-13.15; sabato 19 settembre: 9-11.45.

Da lunedì 21 settembre a sabato 26 settembre: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9-12.45/15-18.45; martedì: 9-12.45; sabato 9-11.45. Martedì 22 settembre nel pomeriggio la biblioteca comunale sarà chiusa per la partecipazione del personale a un corso di aggiornamento.

Da lunedì 28 settembre: da lunedì a venerdì: 9-12.45/15-18.45; sabato: 9-11.45.