Duplice incidente stradale questo pomeriggio in A13: un’auto ribaltata al km 7,900 e un tamponamento tra due mezzi pesanti al km 6, entrambi in direzione Padova. Lo scenario più complesso quello della collisione tra i due camion, dove il conducente di uno dei due tir è rimasto incastrato tra i rottami della cabina di guida. La squadra dei Vigili del Fuoco arrivata sul posto in soccorso ha estratto dalle lamiere il ferito e lo ha consegnato alle cure dei sanitari del 118. Il conducente, un uomo di 49 anni è stato poi trasportato, in serie condizioni, all’ospedale Maggiore di Bologna. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e i due camion.

L’altra squadra, intervenuta per il capottamento della vettura, ha messo in sicurezza l’auto.

Alle 17:45 è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, chiuso a causa a causa degli incidenti.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.