ELETTORI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Totale votanti 119.992 (di cui 62.117 donne e 57.875 uomini)

Votano per la prima volta: 944 (di cui 474 donne e 470 uomini)

Elettori più giovani (nati il 20/09/2002) n. 2

Elettore più anziano (data di nascita 26/11/1912) n. 1

Sezioni elettorali: 160 ripartite in 54 sedi (la sezione n.1 è allestita presso il Liceo “Ariosto” in piazzetta Pignedoli 2)

Seggi speciali:8 (compresi 2 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova)

Seggi volanti: 15

Seggi per voto domiciliare: 2

Seggi appositamente istituiti per la raccolta del voto domiciliare degli elettori positivi al Covid o in quarantena o in isolamento fiduciario: 2

TESSERE ELETTORALI

Si vota con la tessera (valida per 18 tornate elettorali) che è stata recapitata a tutti gli elettori. Solo coloro che votano per la prima volta riceveranno a casa la tessera elettorale. I cittadini che ne siano sprovvisti o l’abbiano perduta, possono ottenere un duplicato rivolgendosi lo sportello di rilascio tessere elettorali attivo da lunedì 7 a lunedì 21 settembre in Piazza Casotti 1/C, nei seguenti orari:

• da lunedì a sabato: dalle ore 8.30 alle ore 12.00, martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

• nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 18.00

• domenica 20 settembre: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

• lunedì 21 settembre: dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Nella sola giornata di domenica 20 settembre saranno aperti sportelli di rilascio delle tessere elettorali anche in via Toschi, 27 dalle ore 7 alle ore 23.

RILASCIO CARTE D’IDENTITÀ

Gli elettori sono ammessi al voto se in possesso di documenti di identità anche se scaduti.

Gli elettori completamente sprovvisti di documento di identità possono rivolgersi, per il rilascio o il rinnovo, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 nei seguenti giorni e orari:

domenica 20 settembre: dalle 7 alle 23 senza bisogno di appuntamento.

lunedì 21 settembre: dalle 7 alle 15 senza bisogno di appuntamento.

COMPOSIZIONE SEZIONE ELETTORALE

COMPOSIZIONE SEGGI ORDINARI (n. 160)

1 presidente

1 segretario

3 scrutatori

I 14 seggi che devono raccogliere il voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto hanno uno scrutatore in più.

Compensi:

presidente: 130 euro

segretario e scrutatori: 104 euro

COMPOSIZIONE SEGGI SPECIALI (n. 8)

1 presidente

2 scrutatori di cui 1 svolge anche funzioni di segretario

Compensi:

presidente 79 euro

scrutatori 53 euro

COMPOSIZIONE SEGGI SPECIALI COVID (n. 2)

1 presidente

2 scrutatori di cui 1 svolge anche funzioni di segretario

Compensi:

presidente 118,50 euro

scrutatori 79,50 euro

Spesa presunta per il Comune 90.689,00 euro

********

PROPAGANDA ELETTORALE 250 metri di tabelloni

CABINE n. 460 di cui: normali n. 300 per portatori di handicap n. 160

TAVOLI 160 da 130 cm.

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI

Si effettuano servizi solo per persone disabili in carrozzina o che non possono salire su autovetture normali.

L’accompagnamento della persona dall’abitazione al mezzo di trasporto e viceversa e all’interno del seggio, deve essere svolto da famigliari o da altri (volontari di partiti politici, ecc.).

Gli elettori che necessitano di accompagnamento in cabina da parte di un familiare devono essere muniti di un certificato medico rilasciato dagli uffici del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia.

Come fare – Si può prenotare il trasporto telefonando al call center allo 0522.927654 (Til/Seta). Le prenotazioni possono essere effettuate fino a venerdì 18 settembre dalle ore 8 alle ore 18 e sabato 19 settembre dalle ore 8 alle ore 13.

All’utente è richiesto un numero telefonico per poterlo ricontattare. L’orario preciso di effettuazione del servizio sarà comunicato all’utente, nella giornata di sabato 19 settembre, successivamente all’elaborazione della programmazione.

Il servizio è gratuito.

VOTO ASSISTITO – ACCOMPAGNAMENTO IN CABINA

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore. Sono considerati elettori affetti da grave infermità i soggetti che presentano impedimenti riferiti alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori e che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

Per votare con l’aiuto di un accompagnatore occorre:

essere in possesso della tessera elettorale con l’annotazione specifica

oppure essere in possesso di una certificazione rilasciata dall’AUSL, anche in occasione di altre consultazioni

oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più questi codici).

Per evitare che per ogni elezione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti la necessità permanente di votare con l’aiuto di un accompagnatore.

Per ottenerlo occorre contattare l’Ufficio Elettorale per mail a elettorale@comune.re.it o telefonicamente allo 0522/456072 dalle 11 alle 13 e presentare:

una richiesta su un modello predisposto dall’Ufficio Elettorale

la tessera elettorale dell’interessato

la documentazione sanitaria che attesta che l’elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo

copia del documento d’identità dell’interessato.

All’Ufficio Elettorale può recarsi una persona diversa dall’interessato, purchè munita di: delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell’interessato.

Per procurarsi la documentazione sanitaria l’interessato deve presentarsi presso il servizio di igiene pubblica /medicina legale dell’Asl munito di:

documento d’identità

tessera elettorale

documentazione medica attinente l’impedimento.

Si precisa che visto che la certificazione medica può essere richiesta e rilasciata solo all’interessato questi deve essere consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso a cui è destinato.

Contatti Servizio di Igiene e Sanità pubblica e del Servizio Medicina Legale – via Amendola 2 Reggio Emilia – tel. 0522/335700

VOTO A DOMICILIO

Gli elettori affetti da gravissime infermità e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), sono ammessi al voto nelle loro dimore.

Modalità

Gli interessati devono compilare un modulo in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

La dichiarazione può essere inviata all’Ufficio Elettorale per mail a: elettorale@comune.re.it

Documentazione

Alla domanda devono essere allegati:

– la fotocopia di un documento di riconoscimento

– la fotocopia della tessera elettorale

– il certificato rilasciato da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale dell’Ausl (non precedente al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La richiesta può essere formulata telefonicamente e/o per iscritto, almeno 20 giorni prima, dal soggetto o da una persona di sua fiducia al numero 0522/335721.

Alla richiesta devono essere allegate certificazioni specialistiche e/o ospedaliere che attestino le condizioni di impossibilità a recarsi presso il seggio elettorale. Verrà effettuata una visita domiciliare da un medico legale e/o un medico igienista.

Non è stato redatto un elenco dettagliato delle patologie che danno diritto alla certificazione, il medico valuterà caso per caso, naturalmente il requisito di base resta quello per cui tale possibilità è prevista, e cioè che esista una condizione di infermità che impedisca al soggetto di recarsi al seggio elettorale.

La raccolta del voto presso il domicilio dell’interessato è organizzata dall’Ufficio Elettorale con la collaborazione del presidente del seggio interessato.

VOTO A DOMICILIO A CAUSA DI COVID-19

Oltre alla consueta possibilità di voto a domicilio solo per le consultazioni del 20 e 21 settembre, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori che si trovano a causa di Covid-19, in una delle seguenti condizioni:

• sottoposto al trattamento domiciliare;

• in condizioni di quarantena;

• in isolamento fiduciario

Modalità

Gli interessati dovevano compilare l’apposito modulo in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

La richiesta doveva essere inoltrata dal 10 al 15 settembre all’Ufficio Elettorale per mail a: elettorale@comune.re.it .

Documentazione

Alla domanda dovevano essere allegati:

• la fotocopia di un documento di riconoscimento;

• la fotocopia della tessera elettorale;

• il certificato rilasciato dal funzionario designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data successiva al 6 settembre.

La raccolta del voto presso il domicilio dell’interessato sarà effettuata nelle giornate di domenica 20 o lunedì 21 settembre da un seggio elettorale appositamente istituito a tal fine, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza impartite dall’azienda sanitaria stessa.

PERSONALE IMPIEGATO PER LA RACCOLTA E L’INSERIMENTO A TERMINALE DEI DATI DELLO SPOGLIO (LOCALI ARCHIVIO GENERALE IN VIA MAZZACURATI 11)

Coordinamento generale: 4 persone

Raccolta e inserimento dati a terminale:

8 persone domenica, dalle 11.45 alle 13 8 persone domenica, dalle 18.45 alle 20

8 persone domenica dalle 22.45 alle 24

15 persone lunedì dalle 15 e fino al termine dello spoglio

Ricezione plichi dai presidenti di seggio: 5 persone oltre al personale della ditta di logistica

PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICA IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO E VISUALIZZAZIONE DATI

N. 10 addetti del Servizio saranno impegnati nella supervisione del sistema e nell’attività di supporto alle operazioni di inserimento e di consultazione dati presso la sede comunale.

PERSONALE IMPIEGATO NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO

Con funzioni di ritiro, custodia e consegna del materiale elettorale; sorveglianza e assistenza ai seggi; supporto ai presidenti di seggio per le comunicazioni dei dati di spoglio:

personale ausiliario a tempo pieno (assunto con contratto a tempo determinato) N. 60 persone

TRASMISSIONE DATI DAI SEGGI ALL’UFFICIO CENTRALE DI RACCOLTA DATI (presso Archivio generale di via Mazzacurati 11)

In tutti i plessi, sede di seggio, la comunicazione dei dati avviene telefonicamente da cellulare a mezzo Whatsapp / Telegram.

N. 4 pc in ricezione dati dalle sedi di seggio.

Per la prima volta, in occasione del referendum, in 40 seggi sperimentatori, dotati di tablet, i dati relativi all’affluenza e allo scrutinio saranno caricati direttamente in un’apposita procedura dal presidente di seggio munito di identità digitale SPID.

SERVIZI SVOLTI DALLA POLIZIA LOCALE

Sono 58 gli agenti della Polizia locale che presteranno servizio durante le consultazioni elettorali, così suddivisi: 25 in servizio di vigilanza ai seggi, 17 per guardia alle schede elettorali, 16 per la scorta delle schede.

SPESA COMPLESSIVA PREVENTIVATA DAL COMUNE

Per queste elezioni, il Comune prevede una spesa complessiva di circa 420.795,00 euro (dei quali 90.689,00 euro per compensi di presidenti e scrutatori; 201.156,00 euro per acquisti ed affidamento di servizi vari; 128.950,00 euro per il personale).