Disservizi sulle linee telefoniche e dati che hanno interessato in particolare sia le sedi Lapam di Campogalliano, e Soliera che diverse imprese e cittadini.

“I problemi sono stati persistenti e durati almeno quattro/cinque – spiega Lapam Campogalliano e Soliera – e, nonostante il lavoro dei tecnici Telecom, le lentezze e le difficoltà in particolare per la rete internet sono andati anche altre. Questi disservizi sono particolarmente seri in questo momento, con il rientro al lavoro e con la necessità di processare i cedolini delle buste paga. Le problematiche che ci hanno segnalato tanti associati, ma anche cittadini e realtà quali istituti di credito, sono emerse a macchia di leopardo – spiega l’associazione –. Quello che chiediamo sono interventi più tempestivi da parte del gestore della rete e un monitoraggio costante che permetta di minimizzare i danni. Mai come in questi mesi ci siamo resi conto di quanto sia fondamentale disporre di collegamenti affidabili e ancora oggi molte persone lavorano in smart working”.

Lapam Campogalliano e Soliera conclude: “Alla luce di queste considerazioni e delle difficoltà emerse in questi giorni, è davvero necessario far sì che il traffico telefonico e dati funzioni a dovere e che gli eventuali guasti siano trattati con assoluta tempestività”.