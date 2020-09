Da giovedì 24 settembre, alle ore 20.30, parte il Corso di Ceramica di I livello presso il Castello di Spezzano di Fiorano. Nella sede del Museo della Ceramica, durante i cinque incontri previsti (tutti di giovedì), di due ore ciascuno, verranno spiegate le principali tecniche per manipolare l’argilla allo scopo di creare vasellame e complementi di arredo.

Il corso inizierà con la creazione dell’impasto ceramico e proseguirà con la sperimentazione di alcune tecniche di foggiatura a mano. Tra le sue tappe, è inclusa la visita guidata del Museo, ma non sarà preso in esame l’utilizzo del tornio, se non a puro scopo dimostrativo.

Gli oggetti creati dai corsisti saranno cotti nel forno in dotazione al Museo stesso e riconsegnati ai partecipanti.

L’orario di ogni lezione è previsto per le 20.30, ad un costo complessivo di 100 euro, tenute dal ceramista Andrea La Torre. Il Museo della ceramica è sito in Via del Castello 12 (Spezzano di Fiorano, MO).

La partecipazione è consentita solo dopo essersi prenotati tramite la mail castellospezzano@gmail.com o il numero 335 440372 (dal lunedì al venerdì; 9.00-13.00 / 14.30-18.00) ed è necessario essere muniti di mascherina. Infine, il corso si attiverà al raggiungimento di n.7 iscritti, per un massimo di 10 partecipanti.

CALENDARIO INCONTRI: giovedì 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 – ore 20,30