Il Comune di San Felice sul Panaro in collaborazione con Aimag ha consegnato in questi giorni circa 800 borracce ai bambini della scuola primaria “Muratori” e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Pascoli”.

L’iniziativa era già stata programmata nello scorso anno scolastico all’interno di un ampio progetto di sensibilizzazione alla riduzione dell’uso della plastica promosso da Aimag e dal Ceas “La Raganella”, attività poi interrotte e non concluse causa del Covid-19. Quest’anno si è reso necessario provvedere alla rapida consegna delle borracce poiché in seguito alle disposizioni sulla sicurezza collegata alla prevenzione della diffusione del Covid-19, nella mensa della scuola primaria non è più consentito l’utilizzo di caraffe per l’acqua durante il pasto. Ogni studente deve quindi essere munito di una propria borraccia. Di qui l’intervento del Comune.