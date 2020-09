La Fondazione per l’Innovazione Urbana, in collaborazione con il Comune di Bologna, organizza anche quest’anno la Settimana Europea della Mobilità a Bologna.

Il tema dell’edizione 2020 è “Zero emission mobility for all”, “Emissioni zero, mobilità per tutti” ed è stato scelto dalla Commissione europea con l’obiettivo di promuovere strategie, progetti e azioni volte a favorire una mobilità più sostenibile, nonchè l’inclusione e l’accessibilità nella mobilità (http://www.mobilityweek.eu/).

Il diritto allo spazio pubblico e la città dei bambini, le consegne a domicilio etiche, la mobilità nel post emergenza COVID, l’impatto positivo della mobilità sostenibile sull’ambiente, l’accessibilità e lo spazio pubblico in relazione alla nuova linea tranviaria, la mobilità condivisa, sostenibile, innovativa e attiva: queste le sei principali tematiche attorno alle quali si svilupperanno giorno per giorno le diverse proposte della Settimana, con l’obiettivo di stimolare un dibattito costruttivo e valorizzare le progettualità e le iniziative che la città di Bologna ha messo in campo nell’ambito della mobilità sostenibile.

Trasversalmente a tutte le giornate, sarà affrontato il tema dell’accessibilità, con particolare attenzione all’accessibilità legata alle disabilità.

Momenti di approfondimento, conferenze, proiezioni, conversazioni tematiche, attività di sensibilizzazione e molto altro ancora: il programma prevede tante e differenti iniziative che coinvolgeranno principalmente, ma non solo, gli spazi del Cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio, in stretta connessione con la rassegna culturale Cortile in comune, dedicata alla città del futuro.

Fra i numerosi ospiti in programma, alcuni anche di rilievo nazionale e internazionale, come il noto climatologo Luca Mercalli che la sera del 21 settembre risponderà alle domande delle cittadine e dei cittadini in un botta e risposta incalzante sui temi ambientali, e Trebor Scholz, direttore dell’Istituto “Cooperative Digital Economy”, The New School di New York City che, in un intervento videoregistrato, commenterà la sera del 17 settembre il lancio del progetto bolognese Consegne etiche, la prima piattaforma alternativa per la consegna di libri e spesa a domicilio.

Il programma culminerà sabato 19 settembre con il tradizionale appuntamento del Mobility Village in Piazza Maggiore: anche quest’anno, durante tutta la giornata, la piazza si riempierà di aziende e associazioni che racconteranno i loro progetti e servizi per promuovere la mobilità sostenibile a Bologna. Tante le attività in programma per informare e coinvolgere cittadine e cittadini sulla mobilità attiva, innovativa, sostenibile e condivisa.

E proprio durante la Settimana riparte, per il secondo anno, #andràtuttinbici, la campagna di comunicazione promossa dalla Consulta comunale della Bicicletta e sostenuta da Comune di Bologna e Città metropolitana per promuovere l’uso della bici e valorizzare il proprio impegno sulla mobilità ciclistica.

La Settimana si concluderà martedì 22 settembre con una Pedalata cittadina che, a partire dal Parco della Montagnola, coinvolgerà bambini, famiglie, amici, per ritrovare insieme il piacere e la libertà di appropriarsi della città e delle sue strade.

Iniziativa promossa da: Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Fondazione per l’Innovazione urbana

Con il supporto del programma LIFE dell’Unione Europea: PrepAIR

In collaborazione con: Consulta della bicicletta, Bologna Bike city, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti, L’altra Babele, FIAB Bologna – Monte Sole Bike Group, Fondazione Unipolis.

Technical Sponsor: Park-it, Be Charge, TPER, HERA, Coop Alleanza 3.0