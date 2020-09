Questa notte, a mezzanotte, è entrata in vigore un’ordinanza comunale della città di Carpi, con cui vengono fissati gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro (slot-machine e video poker). L’orario è fissato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Tuttavia, intorno all’una, i militari della Compagnia Carabinieri di Carpi hanno sorpreso due sale slot inadempienti. In una di queste sono stati trovati 80 apparecchi in funzione, mentre nell’altra 23. Ai proprietari dei locali sono state dunque comminate sanzioni amministrative rispettivamente di euro 12.000 e 3.450, con relativa segnalazione al Comune che dovrà esprimersi sull’eventuale sospensione della licenza.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio che i Carabinieri del Comando Provinciale espletano, attraverso le articolazioni territoriali, in tutta la provincia.