Mercoledì 16 settembre, alle ore 21, piazza Lusvardi ospita “le dive del cinema italiano”, un concerto di musica, parole e immagini con Paola Fabris alla voce, Matteo Salerno al flauto, Stefano Martini al violino, Egidio Collini alla chitarra, Piero Ravaioli al contrabbasso e Antonio Bianchi alla batteria. L’ingresso è gratuito.

La serata offre uno spettacolo di musica, parole e immagini, nell’ambito della rassegna Artinscena, che rende omaggio alle grandi attrici italiane, attraverso le colonne sonore dei film di cui sono state protagoniste. Brani indimenticabili, composti da maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e Armando Trovajoli.

Il numero di posti disponibili per la presentazione è limitato e, per evitare assembramenti, è richiesta la prenotazione. Nel luogo dell’evento è richiesto il rispetto di norme igieniche e di distanziamento sociale previste dai protocolli nazionali e regionali per la prevenzione del contagio da Covid-19.