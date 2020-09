Confcommercio Modena lancia la Metromappa, un progetto concepito durante la fase più acuta dell’emergenza Covid-19 con l’obiettivo di sostenere le imprese modenesi in questo momento di grande incertezza e difficoltà, in particolare per i principali comparti del Terziario.

Il 2020 si chiuderà per il territorio modenese con una perdita di 800 milioni di consumi; la contrazione media di fatturato per le imprese di commercio, turismo e servizi, con la sola eccezione per quelle attive nella distribuzione alimentare, sarà attorno al 40% con punte del 60% per la ricettività; nel 2021 saranno a rischio 1.500 imprese e 2.500 posti di lavoro. Sono questi, in sintesi, i numeri elaborati dall’ufficio studi di Confcommercio Modena sul Terziario modenese, che in Provincia di Modena vede attive circa 16 mila imprese.

“Le nostre analisi – commenta Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena dell’ufficio studio di Confcommercio Modena – tratteggiano uno scenario per il Terziario particolarmente preoccupante: non possiamo certo arrenderci e per questo mettiamo in campo ogni energia, risorsa e professionalità disponibili, per continuare a stare affianco agli imprenditori modenesi e sostenere le prospettive di commercio, turismo, servizi all’impresa, artigianato in questa traversata del deserto”.

La Metromappa mette a sistema in chiave innovativa servizi e tutele tradizionali e contempla un plafond di consulenze pensate proprio per rispondere al bisogno degli Imprenditori di avere una bussola per orientarsi in una situazione di mercato delicatissima.

La Metromappa è organizzata come fosse una mappa di una metropolitana, articolata su in cinque linee di servizi: start up e innovazione, rappresentanza e tutela datoriale, consulenza e gestione aziendale, finanziamenti e contributi, risorse umane e formazione.

Confcommercio ha poi deciso di mettere a disposizione un servizio gratuito di check up aziendale, con cui i consulenti dell’Associazione potranno individuare ambiti di intervento su cui intervenire per migliorare il posizionamento sul mercato dell’impresa: https://forms.gle/s2RGeRqj5iTgmhgAA