Il 18 settembre Cgil Cisl Uil promuovono una giornata di mobilitazione nazionale. A Bologna in piazza del Nettuno la manifestazione regionale, nel rispetto delle normative anti-covid.

Fisco, ammortizzatori sociali, rinnovi contrattuali, giovani, scuola, cultura e conoscenza, investimenti, sanità e sicurezza sul lavoro, non autosufficienza, mezzogiorno: sono tante le questioni al centro della giornata di mobilitazione nazionale promossa per il prossimo venerdì 18 settembre da Cgil, Cisl e Uil per “Ripartire dal Lavoro”.

Il sindacati confederali di Modena parteciperanno alla manifestazione regionale, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative “anti-Covid”, con previsione di posti a sedere adeguatamente distanziati e con obbligo di indossare la mascherina da parte di tutti i partecipanti, a Bologna in Piazza del Nettuno a partire dalle ore 11.00 (con ritrovo alle 10.30).

Sono previsti interventi di delegati e delegate su vertenze in corso nel territorio regionale.

La manifestazione sarà conclusa da Giorgio Graziani, della Segreteria nazionale Cisl.