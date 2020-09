Sabato scorso, 12 settembre, il personale del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha provveduto ad eseguire un ordine di cattura nei confronti di un cittadino extracomunitario J.S., di 34 anni, su cui gravava un divieto di dimora nella provincia di Modena per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e rapina.

Si tratta dell’uomo arrestato sempre dal nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo nella giornata di lunedì 7 settembre e processato per direttissima la mattina seguente perché sorpreso a cedere hashish ad un acquirente, trovato in possesso di altri 200 grammi di hashish e di 2.200 euro in contanti provento dell’attività illecita, oltre che per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Gip, visti i precedenti di Polizia e l’abituale capacità nel delinquere, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere eseguita dal personale del nucleo di Polizia Giudiziaria assicurando lo stesso alla custodia del Carcere di Sant’Anna.

“Siamo più che mai determinati a perseguire chi viene nella nostra città per delinquere – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e sono contento che il Gip abbia deciso di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi, evidentemente, non si curava di un divieto di dimora. Questa persona resterà in carcere fino al processo e non avrà più la possibilità di commettere atti criminali”.