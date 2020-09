Da sereno a irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili. Assenza di precipitazioni. Temperature: stazionarie: minime tra 18°C e 21°C nei capoluoghi di provincia, qualche grado in meno in aperta campagna; massime comprese tra 30° e 31° nelle pianure interne, intorno a 28°-29°C lungo la fascia costiera. Permangono temperature sensibilmente superiori alla norma. Venti: deboli, prevalenti da nord-est, con rinforzi sui rilievi. Mare: mosso in mattinata con moto ondoso in attenuazione, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)