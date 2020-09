Franco Morbidelli trova la prima vittoria nella classe regina, conducendo la corsa dal primo all’ultimo giro con la sua Yamaha Petronas. Grande rimonta di Pecco Bagnaia, che porta la Ducati sul secondo gradino del podio. Festa anche per la Suzuki con il sorpasso di Joan Mir su Valentino Rossi, vicinissimo al podio e beffato solo all’ultimo giro. Settimo Andrea Dovizioso, che balza in testa alla classifica iridata a spese di Fabio Quartararo: gara da dimenticare per il francese, per due volte sulla ghiaia e a secco di punti.

“Ancora devo rendermi conto…e’ una bella sensazione, sono molto felice. Mi sto godendo il momento”. Così Franco Morbidelli che centra il primo successo in carriera in MotoGp aggiudicandosi il Gran Premio di San Marino. “Devo ringraziare la squadra, i miei, le persone che lavorano con me e mi aiutano da tempo. Negli ultimi giri ho pensato a sette anni fa, quando ero qui a gareggiare nel campionato italiano di Superstock.

Vinsi e la sensazione oggi e’ la stessa ma molto piu’ grande. Sono sopraffatto dalle emozioni”.