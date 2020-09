Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno concluso rispettivamente all’ottavo e al decimo posto il Gran Premio della Toscana – Ferrari 1000 che si è disputato all’Autodromo del Mugello.

Corsa caotica. La gara è stata caotica, caratterizzata da una doppia sospensione con bandiera rossa per altrettanti incidenti e, di conseguenza, da tre partenze dalla griglia. Le SF1000 hanno faticato a lottare nel gruppo nonostante una grande partenza di Charles che per alcuni giri è riuscito ad occupare la terza posizione. La gara di Sebastian è invece stata subito in salita dal momento che il pilota tedesco è stato coinvolto in un incidente al primo giro riportando danni che lo hanno relegato in fondo al gruppo.

Prossimo appuntamento. La stagione 2020 è dunque giunta al termine della terza tripletta di gare: ora è prevista una settimana di pausa prima della trasferta in Russia, a Sochi, dove andrà in scena il decimo Gran Premio della stagione.