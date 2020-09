All’1:30 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Muzza Spadetta a Bazzano. Uno scontro frontale tra due autoveicoli. Un’utilitaria con una donna alla guida è stata violentemente urtata da un veicolo che viaggiava in direzione opposta. Nella collisione le auto si sono incendiate. I due conducenti sono riusciti ad uscire autonomamente e ad allontanarsi dal rogo. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta ha fatto subito un rapido controllo per scongiurare che ci fosse ancora qualcuno a bordo e poi ha spento le fiamme. Presenti sul luogo dell’incidente anche il 118 con ambulanza e i carabinieri per le competenze del caso. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118. Alle 04.45, di questa mattina, i vigili del fuoco sono poi intervenuti per un incidente stradale in via Montebudello, sempre nel territorio di Bazzano. Un autoveicolo condotto da un uomo ha impattato contro un’albero, abbattendolo, e dopo aver carambolato e finito capovolto nella scarpata a bordo strada. I vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni di soccorso per estrarre il ferito dall’abitacolo della vettura e supportare il personale sanitario del 118 presente con un’ambulanza e un’automedica. La squadra ha poi provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura, alimentata a GPL. Sul posto anche i carabinieri.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013