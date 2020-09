Sereno o quasi sereno. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento tra 20°C e 22°C, con valori leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna; massime in lieve aumento, comprese tra 30° e 32° nelle pianure interne ed intorno a 28°-29°C lungo la fascia costiera. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi in mare aperto. Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo in mattinata.

(Arpae)