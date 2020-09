Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha scritto una lettera al presidente di Ferrari Spa, John Elkann, per ringraziare a nome di tutta la comunità fioranese della disponibilità a sostenere il progetto “Arcipelago educativo” della Fondazione Agnelli e Save the Children al GET Babele di Fiorano.

Il sostegno si è concretizzato nel finanziamento di un percorso di formazione on line rivolto agli educatori del Gruppo Educativo Territoriale (GET); nel sostegno ai costi degli educatori stessi nel periodo dal 1° all’11 settembre, giorni in cui gli stessi erano impegnati in attività di sostegno per gli studenti del V° anno delle elementari e del III° anno delle medie; nella fornitura di mascherine, termometri, gel e prodotti per la sanificazione, per ottemperare alle regole anti-contagio e permettere lo svolgimento del progetto; fornire la segnaletica orizzontale e verticale che aiuti nel distanziamento interpersonale. Infine una donazione di 30.000 euro per gli interventi infrastrutturali nei plessi scolastici per consentire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle normative.

“Si tratta di un gesto di grande valore, che oltre a testimoniare una concreta responsabilità sociale d’impresa, è arricchito dalla peculiarità e natura delle azioni proposte nell’ambito educativo. – scrive il Sindaco – Queste infatti non solo si collocano in un contesto di piena attualità, volte cioè a contrastare e prevenire gli effetti del Covid-19, ma riguardano direttamente il settore educativo di importanza prioritaria. Concrete e intelligenti misure di contrasto alla povertà educativa infatti rappresentano un dovere che non esito ad indicare come assoluto e che non ha a che fare con la retorica bensì col futuro delle persone e del nostro Paese.

Il contrasto alla povertà educativa ha a che fare col rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione, a quei principi di libertà e di uguaglianza che se non supportati da concrete misure capaci di rimuoverne gli ostacoli resterebbero confinati nell’inefficace campo delle buone intenzioni.

Grazie dunque Presidente, anche a nome dei diretti beneficiari di questo progetto che, oltre al merito del proprio contenuto, avvicina ulteriormente la Sua Società, in questo momento difficile, al territorio, ai bisogni dei giovani e alle istituzioni locali.”