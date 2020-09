PALIANO (FROSINONE) (ITALPRESS) – “Questa vicenda non va sottovalutata o minimizzata. Ci aspettiamo condanne certe e severe, una rigorosa esecuzione della pena”. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei funerali del giovane Willy Monteiro Duarte, a Paliano.

La cerimonia si è tenuta nel campo sportivo del comune. Presenti, oltre a Conte, tra gli altri, anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ed il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il premier indossa una camicia bianca, per rispettare la richiesta della famiglia e degli amici. I famigliari di Willy avevano chiesto a tutti di indossare una maglia o una camicia di colore bianco che, è stato spiegato, è simbolo di purezza e gioventù e a Capoverde, terra di origine del ragazzo ucciso, è anche simbolo di lutto quando si riferisce a un giovane. Vestita di bianco anche la ministra Lamorgese.

“Dobbiamo lavorare tutti per richiamare il quadro di valori e principi su cui si fonda la nostra società, su tutti il rispetto della persona – aggiunge Conte -. Lunedì ripartiranno molte scuole, sarà l’anno dell’emergenza sanitaria ma anche quello dell’inclusione e contrasto al bullismo”.

(ITALPRESS).