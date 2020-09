A partire da lunedì 14 settembre riapriranno le sale studio della Biblioteca “N. Cionini”, solo su prenotazione tramite il portale BiblioMo, per un numero limitato di persone.

MODALITÀ DI ACCESSO

I posti saranno limitati e saranno prenotabili solo tramite il portale BiblioMo, almeno un giorno prima. In fase di prenotazione, sarà possibile scegliere una o più date nei 5 giorni successivi, fino a un massimo di 4 giorni differenti (2 per ogni sala), validi per l’intera giornata.

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE

– Collegarsi al portale www.bibliomo.it

– Cliccare in altro a destra su ACCEDI.

– Inserire le proprie credenziali BiblioMo (per avere è indispensabile essere iscritti in una biblioteca del Polo Modenese).

– Aprire il menu a tendina di fianco al nome utente e cliccare su PRENOTAZIONI. In alternativa, cliccare sul proprio nome e sul riquadro APPUNTAMENTI.

– Cliccare nel menu a destra su EFFETTUA UNA NUOVA PRENOTAZIONE.

– Selezionare dal menu a tendina la Biblioteca, la sala di interesse, la data.

– Selezionare sempre “1” in corrispondenza della data scelta. L’opzione “2” si riferisce alle prenotazioni a disposizione di ogni persona: non si possono prenotare posti per amici o altri utenti!

– Cliccare INSERISCI e attendere la conferma.

La prenotazione sarà visibile nella sezione “Le mie prenotazioni”. Attraverso la X è possibile annullare la prenotazione, mentre dal menu laterale si può procedere alla stampa.

Il giorno della prenotazione, prima di accedere alla sala studio, occorre passare dalle bibliotecarie all’ingresso ed esibire un documento di identità o lo screenshot/stampa della prenotazione.