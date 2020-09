Un uomo di 64 anni residente a Fiumalbo è andato da solo a fare una passeggiata, probabilmente a funghi, nei boschi intorno a Caprili, località nel comune di Fiumalbo. Per cause, che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la persona è stata colta da malore, ma l’evento non è testimoniato in quanto l’uomo si trovava da solo.

Ad accorgersi della persona a terra è stato un escursionista di passaggio che ha dato l’allarme al 118. Sul posto si sono recati l’ambulanza di Fiumalbo, la Guardia Medica e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) stazione dell’Abetone. Arrivati sul posto per i soccorritori non c’era più nulla da fare e la Guardia Medica non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Avvisato il Pubblico Ministero di turno. La salma appena verrà concessa l’autorizzazione verrà riportata in strada dai tecnici del CNSAS e del SAGF.