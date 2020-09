Ieri, i carabinieri della compagnia di Sassuolo unitamente a quelli della stazione di Castelnuovo Rangone, nel corso di uno specifico servizio per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno identificato un cittadino marocchino 29enne, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Allo straniero, a bordo dell’auto su cui viaggiava, sono state trovate 21 dosi di cocaina per un totale di 22 gr., 1 dose di hashish e 350 euro ritenuta provento di attività di spaccio. La perquisizione estesa all’ultimo domicilio conosciuto della persona, ha permesso di trovare un’altra dose di cocaina e materiale utile al confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato e portato davanti al giudice per il rito direttissimo.



