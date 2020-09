Nel corso dell’ultima seduta della Giunta comunale, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico – economica per realizzare una rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione e via Frignanese (nella foto il rendering del progetto).

L’iniziativa rientra nel piano di messa in sicurezza della viabilità locale ed è inserita nel PUT (Piano Urbano del Traffico) 2020. Nel medesimo studio di fattibilità è prevista anche la realizzazione di una pista ciclopedonale a lato della Circonvallazione, nel tratto mancante tra via Repubblica e via Frignanese.

Il costo preventivato per la realizzazione della rotatoria è di 320mila euro, che dovranno essere inseriti nel prossimo bilancio di previsione.