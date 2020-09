La Direzione dell’Azienda USL IRCCS informa che un bambino iscritto a una scuola di infanzia di Reggio Emilia è risultato positivo al tampone per la rilevazione della presenza del virus Covid-19. Sono stati posti in isolamento fiduciario i contatti stretti che il piccolo ha avuto nel periodo di permanenza nella struttura. I contatti comprendono altri bambini e operatori. L’istituto ha messo in atto, da subito, le procedure previste dal protocollo anti contagio e ha collaborato con il Servizio di Igiene Pubblica di quest’azienda nell’informazione alle famiglie.

Sempre la Direzione dell’Azienda USL informa che gli accertamenti svolti in una struttura residenziale per disabili del distretto di Reggio Emilia, effettuati su operatori e pazienti residenti a seguito del riscontro di un caso di positività al COVID lo scorso 9 settembre, hanno fatto rilevare ulteriori 7 casi di positività in 5 operatori e 2 pazienti. Da oggi la sorveglianza è estesa anche ai familiari degli operatori.

La situazione è sotto controllo, la struttura aveva sin da subito messo in atto le procedure previste dal protocollo, collaborando con il Servizio di Igiene Pubblica di quest’azienda nell’informazione alle famiglie e aveva immediatamente sospeso ogni accesso alla residenza da parte di esterni.