Anche a Soliera l’anno scolastico riparte lunedì 14 settembre. Studenti, insegnanti e personale Ata si riappropriano così di quegli spazi (aule, palestre, mense, laboratori) che erano stati costretti ad abbandonare ormai più di sei mesi fa, a partire dal 23 febbraio scorso, per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Oggi le scuole del territorio di Soliera – quelle dell’infanzia (Bixio e Muratori), quelle primarie (le Garibaldi, sia la sede centrale che il modulo di via Roma, le Menotti a Limidi e le Battisti a Sozzigalli) e la secondaria Sassi – si presentano a questo appuntamento, forti di svariati interventi di rimodulazione e miglioramento per consentire un’attività didattica in presenza nelle migliori condizioni in termini di sicurezza sanitaria.

In particolare la scuola media “Angelo Sassi” ha predisposto ben cinque differenti accessi: quello principale da via Arginetto 393, due da via Loschi e i restanti due dal lato della polisportiva e della palestra Loschi. Una specifica cartellonistica indica i percorsi di ingresso e uscita riservati alle singole classi. All’interno dell’edificio, già equipaggiato con banchi monoposto, due capienti laboratori sono stati trasformati in aule con allestimenti rinnovati. Inoltre l’edificio dispone ora di un nuovo ascensore, oltre a quello già esistente, con caratteristiche di fruibilità pensate per studenti e personale con disabilità motoria.

Interventi importanti hanno riguardato anche la adiacente palestra Loschi che viene utilizzata per le attività sportive della media “Sassi”. Oltre ai corposi lavori di adeguamento antisismico, la struttura è ora provvista di una nuova pavimentazione da gioco con materiale ammortizzante e anti-trauma, di nuove attrezzature e docce, beneficiando anche della sostituzione completa dei vetri.

Cospicue novità riguardano anche la scuola primaria Menotti di Limidi con la realizzazione di una nuova pensilina e di un nuovo ingresso dal lato posteriore al parcheggio e, in particolare, l’apertura della nuova ala dell’edificio, riservata al servizio mensa che potrà garantire il consumo del pasto in due turni.

Seppur in un contesto caratterizzato dalla pandemia, la comunità solierese può avvicinarsi alla riapertura delle scuole con sensazioni positive, corroborate dallo spirito di collaborazione che si è instaurato fra i diversi soggetti coinvolti, dal Comune all’Istituto comprensivo, agli studenti, alle famiglie e al personale docente e Ata.

Tre importanti opere realizzate nei tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Tre rilevanti interventi, programmati dal Comune di Soliera prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, sono arrivati a conclusione nei tempi utili per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-21.

L’edificio della palestra Loschi, adiacente alla scuola media Sassi, è stato interessato da un’opera di messa in sicurezza secondo i parametri antisismici, per un costo complessivo che si aggira sui 540.000 euro, grazie ai fondi regionali per la ricostruzione post-terremoto. Oltre all’adeguamento antisismico, la struttura è ora provvista di una nuova pavimentazione da gioco in Linolwood, un materiale multistrato e anti-trauma, ottimale per la pratica agonistica a tutti i livelli e dotato di una performatività multidisciplinare, adatto a differenti discipline sportive, in particolare gli sport di squadra come la pallavolo, la pallacanestro e il calcetto, ma idoneo anche agli sport su rotelle. L’edificio dispone inoltre di attrezzature e docce completamente rinnovate, beneficiando anche della sostituzione completa dei vetri.

Cospicue novità riguardano anche la scuola primaria Menotti di Limidi con la realizzazione di una nuova pensilina e di un nuovo ingresso dal lato posteriore al parcheggio e, in particolare, l’apertura della nuova ala dell’edificio, riservata al servizio mensa. Il nuovo ambiente è dotato di impianto antincendio, pompa di calore autonoma e di finestre con apertura a vasistas motorizzata. I lavori di ampliamento dell’edificio, per un costo che supera i 300.000 euro, consentono ora il consumo del pasto da parte degli studenti non più in tre, ma in due turni (4 sezioni per turno).

La scuola media “Angelo Sassi”, che riapre i battenti lunedì 14 settembre (come tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio di Soliera), dispone ora di un ulteriore ascensore, oltre a quello già esistente, con caratteristiche di fruibilità pensate per studenti e personale con disabilità motoria. Un ascensore particolarmente capiente, con motore elettrico, che consente ai diversamente abili di poter accedere al primo piano dell’ala nord della scuola, prima d’ora inaccessibile. Il costo dell’operazione è stato di 70.000 euro, finanziato dai fondi del Governo per la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli spazi pubblici.