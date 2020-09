Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si vota per il referendum costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57, 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. L’apertura dei seggi è: domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Per votare è necessaria la tessera elettorale. Si chiede ai cittadini di controllare per tempo se si è in possesso del documento e se contiene ancora spazi disponibili per la timbratura. E si consiglia di non attendere il giorno della consultazione per richiedere il nuovo rilascio all’Ufficio Elettorale perché causa emergenza Covid-19 (limitazione accessi e disposizioni per evitare assembramenti) le attese potrebbero essere lunghe.

Apertura straordinaria ufficio elettorale per il rilascio delle tessere elettorali (nuove emissioni – duplicati)

venerdì 18 settembre dalle 13 alle 18 (oltre al normale orario di apertura dell’Ente);

sabato 19 settembre dalle 9 alle 18

domenica 20 settembre dalle 7 alle 23

lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15

Per accedere ai seggi gli elettori dovranno essere muniti di mascherina e avranno l’obbligo di indossarla nel rispetto delle normative vigenti, che ne prescrive l’uso per i luoghi al chiuso accessibili al pubblico.

L’Amministrazione Comunale di Spilamberto organizza, grazie alla collaborazione con l’Associazione Auser di Spilamberto, il servizio di trasporto disabili presso i seggi elettorali.

Il trasporto verrà effettuato nella giornata di domenica 20 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e lunedì 21 settembre dalle 9 alle 12.

Il servizio si rivolge esclusivamente agli elettori che, causa invalidità, non sono in grado di raggiungere i seggi autonomamente o con l’aiuto dei familiari.

Le richieste di trasporto devono essere presentate all’Ufficio Elettorale del Comune e devono pervenire, per ragioni organizzative, entro venerdì 18 settembre.

Si ricorda infine la collocazione dei seggi: 1, 2, 3, 4, 5 nella Scuola Secondaria di 1° Grado Fabriani in viale Marconi 6/b; 6, 9, 10, 11 nella Scuola Primaria Marconi a Spilamberto in viale Marconi 6/c; 7, 8 nella Scuola Primaria Trenti a San Vito, in via Belvedere di Sotto, 32. Si raccomanda di utilizzare solo l’ingresso del proprio seggio opportunatamente segnalato per evitare assembramenti.