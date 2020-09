Molti sassolesi transitando in via Mazzini in prossimità della scuola dell’infanzia Villa Chicci si saranno accorti delle operazioni di smantellamento del pergolato dei glicini. Purtroppo l’operazione è necessaria per una questione di sicurezza informano dal comune: il pergolato (che è del ’98, non è storico) è completamente marcio. Già erano crollati alcuni elementi e non era recuperabile, per questo era transennato da tempo. Con il Covid i bambini dovranno passare di li e non si poteva rischiare cadesse. Precisiamo che la pianta di glicine rimane.



