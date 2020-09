È stato pubblicato sul sito del Comune di Sassuolo il testo del “Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali e per una migliore convivenza con le persone”, approvato a fine aprile 2020 dal Consiglio Comunale anche su impulso della LAV di Modena.

Sollecitato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani fin dal 2013, il Regolamento è uno strumento di grande utilità per le Forze dell’ordine e per tutti gli altri soggetti chiamati a vigilare su questa materia, poiché compendia ed integra un grande numero di norme riguardanti gli animali (domestici e non) ed il loro rapporto con i cittadini.

Tra le tante disposizioni di questo Regolamento, troviamo ad esempio misure minime per la detenzione dei cani sia in recinto che in box, il divieto di detenerli sul balcone o di trasportarli nel baule dell’auto; il diritto dei condomini di vivere con animali nel proprio appartamento; le condizioni minime per detenere cavalli ed altri equidi; la tutela delle colonie feline sul territorio, e molto altro.

LAV Modena accoglie positivamente questo Regolamento che, pur perfettibile come ogni norma a tutela degli animali, rappresenta comunque, anche per gli altri Comuni del nostro territorio, un esempio virtuoso da seguire, e mette a disposizione le proprie forze volontarie per attività di informazione alla cittadinanze e nelle scuole così come di formazione per gli Organi di Polizia per una concreta applicazione delle nuove regole.