Un Festival di energie “in verde”. Verde come componente fondamentale del paesaggio

e bene comune per il benessere delle persone; verde come luogo di azioni sociali,

culturali, ricreative ed estetiche. Come il cloroplasto in natura (organulo per la

fotosintesi clorofilliana), il Festival cercherà di attivare energie contaminanti e

rigeneranti stimolate dall’esperienza d’arte e soprattutto dall’ esperienza en

plein air alla luce. Luce fisica della natura, luce concettuale di ricerca e provocazione

artistica: spettacoli – arte – libri – cicloturismo&fitness – cibo&musical.

L’Edizione 2020 è dedicata a W- di Vittoria La libertà di esserci. di

partecipare. di stare insieme.

In apertura alle ore 10.00 con la BICICLETTATA IN CITTA’ / sessione di cicloturismo per tutti a cura del Gruppo MTB CAI di Reggio Emilia (ritrovo ore 9,15); dalle ore 11.30 FITNESS AL PARCO con Claudia Salsi per Let’s Dance (ritrovo ore 11.00); ore 12.30 W DI VITTORIA / inaugurazione per il Parco dell’installazione a cura di Antonella De Nisco e la prestazione poetica di Francesco Gelati; INCURSIONI DI MUSICAL NEL PARCO con i ragazzi di Hello Musical Teen.

Al pomeriggio ore 16.15 I MOSTRI DEL BUIO / incontro presentazione con l’autrice

e attrice Pina Irace; dalle ore 17.00 SPUNTINI POMERIDIANI / Gnocco fritto mon

amour; ore 17.00 lo spettacolo per bambini e famiglie I MUSICANTI DI BREMA

di e con Francesca Grisendi e Nicolas Forlani in collaborazione con Associazione 5T;

ore 18.00 la performance urbana danza contemporanea VINCERE! VINCERE!

VINCERE? a cura della Compagnia S Dance Company e a chiudere la giornata alle

ore 18.30 lo spettacolo teatrale in musica DESTINO INFAME con i “Good old

friends” e Mauro Bertozzi a cura della Compagnia TeatroChe.

Il programma completo è consultabile sul sito internet www.cinqueminuti.eu e sui

nostri social.

Il Festival è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dove indicato nel

programma (biciclettata, fitness, presentazione con Pina Irace; spettacoli) Info e

prenotazioni: luoghicomuni@cinqueminuti.eu / 347 4416833.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

CLOROPLASTI FESTIVAL è un progetto di Associazione Culturale Cinqueminuti in

collaborazione con Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia per Restate 2020.

In collaborazione con: Centro Sociale Rosta Nuova, Caffè Noce Nero, CAI gruppo MTB

di Reggio Emilia, LAAI – laboratorio arte ambientale, Let’s Dance, Associazione5T.