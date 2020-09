In occasione del ‘Moviedition Festival’ targato Ennesimo Film Festival, sabato 12 settembre, alle ore 17, al Cinema Teatro Astoria, conclusione del progetto di educazione alla legalità intitolato ‘Dalla parte giusta’, che ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria Guidotti. Il progetto, iniziato in classe e proseguito a distanza, è stato creato dall’Associazione teatrale STED: si tratta della produzione di un video che sarà proiettato in sala, dove studenti, insegnanti e genitori potranno vederlo in anteprima.

A seguire, testimonianza dell’avvocato Enza Rando di Libera, aperto a tutti gli interessati. L’evento rientra all’interno del G.A.L (Generazione Legale) dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ennesimofilmfestival.com