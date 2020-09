Claudio Varetto, fondatore nel 1989 dell’agenzia di comunicazione Negrini e Varetto con sedi a Carpi e a Brescia, esperto in comunicazione e fumetti, è stato riconfermato Presidente Provinciale della Categoria Federpubblicità Confesercenti, incarico che ricopre dal 2004, dall’Assemblea Elettiva Provinciale che si è riunita presso la sede provinciale nei giorni scorsi.

Fino a ieri, per 10 anni, Varetto ha anche ricoperto l’incarico di Presidente di Federpubblicità Emilia Romagna: l’Assemblea Regionale, che si è svolta online ha candidato ufficialmente Claudio Varetto come Presidente Nazionale della categoria, le cui elezioni si terranno il 2 ottobre prossimo a Roma. Federpubblicità Emilia Romagna ha quindi nominato come nuovo Presidente Regionale, che si succede a Varetto, Carlo Zauli, titolare del Gruppo Cambiamenti di Faenza.

“Nell’ultimo decennio la professione del pubblicitario è profondamente cambiata. Gli investimenti in digitale a livello nazionale hanno ormai raggiunto quelli televisivi. La comunicazione si è trasformata e, in questo scenario, anche il sindacato dei pubblicitari e comunicatori deve stare al passo con i tempi – commenta il Presidente Provinciale Varetto – L’impegno è quello di coinvolgere anche le nuove professionalità che sono nate nell’ambito digitale, come i social media manager e i content manager. Ho accettato con rinnovato entusiasmo questo incarico, che ricopro già da diversi anni. Il mio impegno sarà di continuare ad apportare un contributo in un settore che, come tutti, ha subito i contraccolpi della recente pandemia. Ringrazio i componenti del Consiglio provinciale che continuano a darmi un importante supporto”, conclude Varetto.

La Federpubblicità è nata nel 1989 con l’obiettivo di estendere la rappresentanza sindacale anche in un settore cardine del terziario innovativo, quello della comunicazione d’impresa, creando anche servizi specifici di consulenza fiscale, legale, assicurativa.

Sono associati a Federpubblicità i professionisti e le imprese che esercitano un’attività nell’area della comunicazione commerciale e degli studi relativi alla stessa e, comunque, inerente o connessa all’ideazione, allo studio, alla realizzazione, pianificazione, produzione e veicolazione di campagne e/o azioni di comunicazione.