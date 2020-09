Al via questa mattina a Bologna “Attacchi di Design”, uno tra gli eventi più importanti in Italia dedicato al Pet Design e alla cinofilia a tutto campo. Un evento fieristico, dunque, ospitato dai Giardini Margherita che si articolerà in tre giornate (11-12-13 settembre) a cui parteciperanno le principali istituzioni dello stato che si occupano di soccorso e di pubblica sicurezza. Presenti, neanche a dirlo, i vigili del fuoco con i nuclei cinofili della regione Emilia Romagna.

I Cinofili VF, nel territorio emiliano romagnolo, quest’anno hanno condotto più di 70 interventi tra ricerche di persone disperse e altro. Un’attività rilevante nei numeri e nell’efficacia (molti degli scomparsi sono stati ritrovati in vita). Una specialità, questa, che in breve ha preso piede all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che ormai è divenuta insostituibile soprattutto in determinati scenari come la ricerca dei dispersi sotto le macerie (si pensi ad esempio al terremoto del 2016 in Italia centrale, al crollo del Ponte Morandi a Genova ad agosto 2018 o al crollo del viadotto dell’A14 a Borgo Panigale sempre ad agosto ’18 – tanto per ricordare le vicende bolognesi), oppure, come si diceva prima, nelle ricerche delle persone in ambienti impervi.