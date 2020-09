Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Castello d’Argile i responsabili del danneggiamento di una bacheca in uso a un partito politico, esposta in via Giacomo Matteotti. I fatti risalgono alla sera del 24 agosto scorso, quando ignoti, dopo aver forzato la vetrinetta e rubato una bandiera e alcuni volantini, l’avevano cosparsa di sputi e disegni dal contenuto osceno. A finire nei guai per concorso in furto aggravato e deturpamento di cose altrui, sono stati tre minorenni. Identificati dai militari, i ragazzi che probabilmente hanno agito per ravvivare una serata “noiosa”, si sono scusati per l’accaduto.



