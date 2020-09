Si trovava libero dal servizio alla guida della sua auto quando, transitando in via Giardino del comune di Gualtieri, ha avuto modo di notare un rapido scambio tra due persone. Uno scambio ricondotto ad un’attività di spaccio. L’intuito si è rivelato fondato quando il militare ha raggiunto l’acquirente che dopo l’acquisto a piedi si stava allontanando dall’abitazione del pusher. In sua disponibilità la dose di eroina appena acquistata da un 28enne pakistano che il cliente ha subito allertato con un messaggio come successivamente accertato in caserma dai carabinieri. Probabilmente è riuscito a disfarsi dell’eroina che eventualmente possedeva a casa ma non dei proventi dello spaccio, circa 1.500 euro, che ha cercato di nascondere all’interno di una scatola con detersivo in polvere per lavatrice.

Per questi motivi, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Gualtieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 28enne pakistano nullafacente residente a Caserta ma occasionalmente domiciliato a Gualtieri a cui i carabinieri hanno sequestrato 1.460 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio anche alla luce dello stato di nullatenenza dell’interessato. Nei guai anche il suo cliente, un 33enne nativo di Parma ma residente a Castelnovo Sotto a cui i carabinieri hanno sequestrato la dose di eroina appena acquistata, che oltre a essere stato segnalato quale assuntore è stato denunciato per favoreggiamento personale in quanto, come poi accertato dai carabinieri di Gualtieri, una volta fermato ha subito allertato il pusher di quanto gli stava accadendo consentendo all’interessato, secondo i militari, di prendere le dovute “contromisure” prima che ricevesse la visita dei carabinieri.