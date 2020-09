Ore impegnative ieri sera per i Vigili del Fuoco con diversi interventi in contemporanea. Entrambe le squadre modenesi erano già impegnate per altri interventi di soccorso quando alle 22.30 è giunta la segnalazione di vetture in fiamme nel parcheggio del Festival dell’Unità in via Anesino. La Sala Operativa ha dirottato sul posto una squadra che stava operando a Campogalliano, inviando in supporto squadre da Carpi e Sassuolo.

Tra i primi ad intervenire con estintori alcuni Vigili del Fuoco, liberi dal servizio che si trovavano alla festa. Distrutte 3 auto e danneggiate altre 4. Non si segnalano feriti. Le cause sono in corso di accertamento.



