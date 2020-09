Dalla gabbianella e il gatto di Luis Sepùlveda a ‘Il libro della giungla’, da Pippi Calzelunghe agli amatissimi personaggi di Roald Dahl; la grande letteratura per l’infanzia è al centro della quarta edizione della rassegna ‘Bimbi al Duse con Conad’, in scena al Teatro Duse di Bologna, con 7 letture animate, dal 15 settembre al 27 ottobre 2020.

L’iniziativa, dedicata gli spettatori dai 3 anni in su e alle loro famiglie, è promossa da Teatro Duse e Conad, in collaborazione con la compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi. Gli appuntamenti, che offrono l’emozione unica di ascoltare, tutti insieme sullo storico palcoscenico di via Cartoleria, le più belle storie della narrativa internazionale per ragazzi, sono in programma il martedì alle ore 18.00. (Ingresso: intero 11 euro. Ridotto: 8 euro, riservato ai possessori Carta Insieme Conad).

Si parte, dunque, il 15 settembre con la tenera ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’, nata dalla fantasia del cileno Luis Sepùlveda e si prosegue il 22 settembre con i terribili scherzi de ‘Gli Sporcelli’, creati dalla penna del britannico Roald Dahl. Il 29 settembre sarà in scena l’eccentrica ‘Pippi Calzelunghe’ della scrittrice svedese Astrid Lindgren, mentre il 6 ottobre sarà la volta di ‘Topiopì’, favola sull’amicizia tra un bambino ed un pulcino, firmata da Andrea Camilleri. Il 13 ottobre spazio alle avventure del piccolo Mowgli, dell’orso Baloo e della pantera Baghera, con ‘Il libro della giungla’ del premio Nobel Rudyard Kipling. Il 20 ottobre, l’appuntamento è con ‘Cipì’, il curioso passerotto protagonista dell’omonimo classico scritto dal pedagogista Mario Lodi. Il ciclo si conclude il 27 ottobre con ‘La magica medicina’, tra i racconti di Roald Dahl più letti e amati, capace di regalare momenti di euforia, umorismo ed empatia.

La rassegna, che si svolge al DUSEpiccolo nell’ambito del progetto DUSEgiovani, si terrà per un pubblico limitato di 60 spettatori, nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza sanitaria.

BIGLIETTI

Intero: 11 euro. Ridotto riservato ai possessori Carta Insieme Conad: 8 euro.

BIGLIETTERIA

Online: teatroduse.it e vivaticket.it – Biglietteria Fantateatro: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, via Giuseppe Brini, 29 Bologna – Tel. 051 0395670 – info@fantateatro.it. Biglietteria Teatro Duse: Da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it.

Informazioni: teatroduse.it