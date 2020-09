Alle 18:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ferrarese, zona “Bolognina” per un’ingente perdita d’acqua a causa della rottura di un tubo. L’acqua è defluita copiosa sulla strada e ai vigili del fuoco non è rimasto che chiudere la via. Allertata immediatamente Hera per intercettare la perdita, sul posto è giunta anche la polizia locale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario, controllato che l’acqua non avesse allagato scantinati e sottoscala nelle vicinanze. Non si sono rese necessarie evacuazioni, nessun ferito.



