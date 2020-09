Ieri notte, a Vignola, i militari della locale tendenza, e quelli della stazione di Fiorano modenese, hanno bloccato e tratto in arresto un tunisino 33enne domiciliato nel modenese, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto a regime degli arresti domiciliari, per furto aggravato in danno di edificio scolastico.

A mezzanotte circa, i militari in località Settecani di Castelvetro, lo hanno bloccato con un affettatrice asportata poco prima dalla scuola paritaria Ferrari di Castelnuovo Rangone. All’atto del controllo, il giovane straniero ha abbandonato la refurtiva correndo nelle campagne circostanti ma è stato inseguito e raggiunto dai militari.