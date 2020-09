Poste Italiane comunica che da domani (venerdì 11 settembre) e fino al termine dei lavori di ristrutturazione della sede danneggiata dal recente atto criminoso all’ATM Postamat, l’ufficio postale di Sasso Marconi riaprirà nei locali adiacenti all’interno dello stesso edificio, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.20-13.35 e il sabato fino alle 12.35.

I cittadini potranno accedere dall’ingresso posteriore, passando dal cancello posto a sinistra dell’ingresso principale. Nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza anticovid, sono state allestite tre postazioni di sportello e due per le consulenze finanziarie, tutte dotate di schermo protettivo in plexiglass, in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela.