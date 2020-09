Concluse le indagini, i Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano hanno denunciato in stato di libertà un 48enne catanese per il reato di tentata truffa e sostituzione di persona. L’uomo, spacciatosi come appartenente alla forze dell’ordine e titolare di una fantomatica agenzia di investigazioni, lo scorso luglio ha contattato una 28enne di Bagnolo In Piano facendole prima sottoscrivere un falso contratto di assunzione e poi chiedendole di versare la somma di 900 euro a titolo di rimborso spese per la gestione della pratica.

La donna, insospettitasi dall’insolita richiesta, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano i quali, dopo aver formalizzato la denuncia, hanno avviato l’indagine riuscendo in breve tempo ad identificare l’autore della tentata truffa. A carico del 48enne di Catania ieri è quindi scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rendere conto dei suoi misfatti.